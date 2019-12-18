被揭工程「豆腐渣」起殺機　湖南操場埋屍案工頭杜少平判死 (15:45)

經審理查明，新晃縣包工頭杜少平2001年12月承攬新晃一中的操場土建工程，聘請被告人羅光忠等人管理，新晃一中委派總務處鄧世平及姚本英監督工程質量。鄧世平質疑工程「豆腐渣」，質量欠佳，擬向上級舉報，杜少平因而懷恨在心。2003年1月22日，杜少平伙同羅光忠在工程指揮部辦公室殺害鄧世平，把屍體掩埋於操場一土坑內，翌日填平土坑。

2008年以來，以杜少平為首的犯罪集團，以暴力、威脅等手段放高利貸，亦犯下尋釁滋事、非法拘禁、聚眾鬥毆等犯罪行為。湖南新晃縣公安局今年6月在掃黑除惡行動中，獲得該宗命案的線索，最終在新晃一中的操場跑道內挖出一具遺體，拘捕了杜少平等10餘人。

法院審理認為，杜少平伙同羅光忠故意非法剝奪他人生命，致一人死亡；故意傷害他人身體，致一人輕傷；組織、領導惡勢力犯罪集團；杜少平的行為已構成故意殺人、故意傷害、尋釁滋事等罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並罰款50萬元人民幣。羅光忠犯故意殺人罪，判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。其他12名被告人分別被判處1年至8年不等有期徒刑。

（央視）

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