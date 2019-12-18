【台灣大選】決戰2020　總統政見發布會今晚登場　3候選人首同台 (08:08)

2020年1月11日是台灣大選日，將舉行第15屆總統選舉及第10屆立法委員選舉。總統選戰今晚正式揭開戰幔，民進黨候選人蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，將出席今次選戰的首場電視政見發布會，亦是3名候選人首度同台，中央選舉委員會官方網站與華視將於晚上7時直播。
副總統候選人電視政見發表會將於本月20日晚上舉行。而在本月25日下午及27日晚上，將再有兩場總統候選人電視政見發表會。
2020年台灣總統大選小資料
．台灣大選選什麼？
選舉正、副總統以及113席立法委員，分別為73席區域（直轄市、縣市）立委、6席原住民立委及34席不分區立委。
．總統候選人
台灣總統副總統大選競選組合，依號碼順序為：
1號 親民黨宋楚瑜、余湘（宋余配）
2號 國民黨韓國瑜、張善政（韓張配）
3號 民進黨蔡英文、賴清德（蔡賴配）
．每名選民有幾多票？
每名選民手上有3張選票，分別為總統與副總統票，選舉區域立委或原住民立委的候選人票，以及選舉不分區立委的政黨票。政黨票得票比率逾5%的，可按比例及候選人名單順序，分配34席的不分區立委席位。
．立法院政黨議席分佈
立法院現時有民進黨立委佔68席、國民黨立委佔35席、時代力量立委3席、親民黨立委3席、無黨籍立委3席、無黨團結聯盟立委1席。
．投票時間
上午8時至下午4時
．何時有投票結果？
投票截止後4小時左右，即約晚上8時有結果。
．選民人數及票站
選民約1800多萬人，佔2400萬總人口約四分之三。中選會新增1340個票站至總計17226個票站。
．投票注意事項︰
*禁止攜帶手機及其他攝影器材進入票站，否則可被判刑或罰款。
*禁止故意撕毁選票，否則會被罰款。
*蓋票章上的红墨水若未乾，折疊選票時墨水容易花掉，變成廢票。
總統候選人基本資料
1. 宋楚瑜
政黨：親民黨
年齡：77
學歷：美國喬治城大學政治學博士
重要公職：親民黨主席、台灣省長
2. 韓國瑜
政黨：國民黨
年齡：62
學歷：台灣東吳大學英文系文學士、政治大學東亞研究所法學碩士