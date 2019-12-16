回應球星奧斯爾批評迫害維族　耿爽：他被假新聞蒙蔽　歡迎來新疆看看 (20:05)

本身是穆斯林的奧斯爾（Mesut Ozil）上周五（13日）在Instagram貼相，背景是疆獨人士視為「東突厥斯坦國旗」的星月藍旗，以土耳其語寫上批評中國迫害維吾爾人的詩句。耿爽今日表示，新疆是中國領土不可分割的一部分。中國歷史上從來沒有把新疆稱為「東突厥斯坦」，更不存在所謂的「東突厥斯坦國」。

耿爽稱，不知道奧斯爾有否去過新疆，「但他似乎被一些假新聞蒙蔽了雙眼，被一些不實之詞影響了判斷」。他指出，新疆當前政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧，百姓安居樂業。「我們歡迎奧斯爾先生有機會到新疆走一走、看一看，只要他懷有良知、明辨是非，秉持客觀公正原則，就會看到一個『不一樣』的新疆」。

奧斯爾效力的英超球會阿仙奴日前表示，有關奧斯爾的言論只是其個人觀點，但擁有內地英超轉播權的中央電視台取消了今晨（16日）阿仙奴迎戰曼城的直播。內地有記者今日問耿爽，阿仙奴或其他英超賽事在華的電視轉播會否繼續遭停播，耿爽拒絕回應，稱建議向有關傳媒體詢問。

（中國外交部網站/法新社）

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