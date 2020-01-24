台灣YouTuber波特王稱蔡英文「總統」　遭中國伙伴施壓　蔡英文：在中國「聊一下」總統都不行 (14:11)

蔡英文今（16日）在facebook回應，台灣是自由民主的社會，在片段裏稱呼總統、甚至「撩一下」總統，是很自然平常的事情，但是在中國，連「聊一下」總統都不行，又稱在中國沒有所謂「政治歸政治，經濟歸經濟」這件事。她強調，只有確保民主及國家安全，才有在經濟和創作各方面的自由。

波特王與蔡英文互動的短片於上周六（14日）至今已獲超過320萬人次觀看。蔡英文在facebook說，前陣子利用行程的空檔參觀波特王位於高雄的公司，瞭解當地新媒體產業的發展，以及年輕人從事影像創作的情況。

波特王其後在facebook暗示會與中國合作伙伴解約，直言「如果要我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』，那這筆錢我們不賺也罷」，他又稱「這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去」。

蔡英文到訪波特王工作室片段：