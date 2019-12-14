台南道場大火釀7死　男子報案自稱縱火 (14:59)

【08:51】台南市玉井區一個道場今日（14日）凌晨發生火警，造成7人死亡。事後一名21歲男子致電向警方報案，指稱自己縱火，被警方帶返警局調查。

台南市政府消防局在凌晨1時許接獲報案稱，玉井區三埔里的一個道場起火。消防員到場後，發現現場冒出火舌及大量濃煙，隨即灌救，火勢在3時16分撲滅。

現場消息稱，起火的3層高建築物內共有46人。其中6人在火場內被發現時已死亡。餘下40人逃出，其中2人跳樓逃生時受輕傷，另1人送院搶救後不治。一名35歲的陳姓消防員不慎由2樓墮下，左手臂疑似骨折，送院治療。

一名21歲曾姓男子事後打電話向警方報案，指稱自己縱火，後來由警方帶回警局進一步偵查。

有附近居民指出，發生火警的道場有不少人居住修行，他們白天在附近的菜園、果園工作，晚上回到道場居住。而自稱縱火的曾姓男子曾被轉介到道場居住修行，詳細情況由警方進一步釐清。

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