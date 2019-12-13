大熊貓野外引種產子後成功回捕　全球首例 (20:15)

大熊貓野外引種從2017年起開始，但之前一直沒有回捕。今年3月，大熊貓喬喬被送到天台山參與野外引種，4月初「喬喬」與野生雄性大熊貓成功交配，並於9月16日在天台山野外順利產下一對雄性雙胞胎。其中一隻由喬喬撫養，另一隻則被轉移到熊貓中心神樹坪基地育幼室人工飼養。其間為保證兩隻大熊貓寶寶都能哺母乳，監測人員還對兩隻大熊貓寶寶作3次互換。

熊貓中心核桃坪野化培訓基地負責人吳代福說，考慮到熊貓寶寶在4個月後可以自由行走，同時冬季雨雪冰凍天氣下，野外環境復雜多變，母幼安全易受影響，按照計劃，把喬喬母子一起從野外收回。回捕工作昨日（12日）展開，經過5個多小時的努力，先成功抓住「喬喬」；然後工作人員穿上塗有「喬喬」氣味的工作服，把熊貓寶寶抱回。隨後「喬喬」母子迅速轉運至核桃坪野化培訓基地。

目前喬喬母子均安全回到熊貓中心核桃坪野化培訓基地，待喬喬母子適應圈養環境後，其中一隻熊貓寶寶將交還喬喬繼續撫養。吳代福還表示，喬喬比較年輕，身體條件良好，育幼經驗豐富，經專家評估，明年或會繼續參加圈養大熊貓野外引種項目。大熊貓保護研究中心常務副主任張和民稱，連續3年的成功引種，現在有數據去探索和研究一種新的野化培訓放歸方式。

（人民網/華西都市報）

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