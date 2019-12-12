中央經濟工作會議結束　堅持穩字當頭推動高質量發展 (23:03)

會議回顧了今年以來的經濟情況，認為中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。但中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的時期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，「三期疊加」影響持續深化，經濟下行壓力加大。當前世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機後的深度調整期，世界大變局加速演變的特徵更趨明顯，全球動盪源和風險點顯著增多，要做好工作預案。

會議確定明年重點工作，包括必須更加突出發展理念，堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，推動高質量發展，同時打好脫貧、污染防治和化解金融體系風險這三大攻堅戰；亦要確保民生，特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善；堅持房子是用來住、不是用來炒的定位，大力發展租賃住房；要加快恢復生豬生產，做到保供穩價；以及深化經濟體制改革，降低關稅總水平，加快多雙邊自貿協議談判。

國務院總理李克強等6名中央政治局常委，各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團黨政主要負責人，中央和國家機關有關部門主要負責人，中央管理的部分企業和金融機構負責人，軍隊有關負責人參加會議。

（新華社）