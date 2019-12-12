上海流浪狗獲救受訓　通過考核變身海關工作犬 (22:13)

今年6月，海關訓犬員程寶林駕車返回訓犬基地時，發現一隻史賓格流浪狗在雨中緊跟座駕，不願離開。牠因為營養不良而顯得瘦小，且毛髮凌亂。程寶林帶牠回訓犬基地清潔、驅蟲、檢查及隔離檢疫兩周後，牠已判若兩犬，還喜歡親近人。程寶林為牠取名「尼克」，並開始訓練牠。

上月27日至28日的上海海關監管工作犬的考核共有60隻犬隻參加，尼克是其中一名「考生」。考核包括基礎科目和搜檢科目，需在8分鐘內完成，包括從36個靜態箱包中找出10個目標氣味箱包，以及從工作人員拉着走動的箱包中找出目標。

雖然尼克在考核初期顯得緊張，但後來發揮漸入佳境，搜檢效率明顯提高，最終成功合格「獲聘」成工作犬。程寶林稱，小狗一般要在4至6個月大起接受訓練；培養一隻優秀的工作犬，通常需時兩年或更久，但尼克受訓約3個月已通過考核成工作犬。

（上海青年報/新華社）

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