日本無印良品不敵中國老翻　侵權官司終審敗訴賠償 (19:17)

日本無印良品商標被搶註要追溯到2001年4月28日，當時海南南華實業貿易公司成功註冊「無印良品」商標，可在棉織品、咕臣套、毛巾、浴巾、牀單、枕套、被子、被套等商品上使用。商標2004年轉讓予棉田公司，該公司投資在2011年成立的「北京無印良品公司」。棉田及「北京無印」於2015年控告日本無印良品侵權。

法院認為，被告在浴巾、面巾、浴室墊等使用與涉案商標相近似的「無印良品」、「MUJI無印良品」、「無印良品MUJI」標識，侵犯原告的商標專用權。法院去年一審判決被告敗訴，良品計劃、上海無印良品不服判決，去年12年上訴至北京高院，高院近日駁回上訴，維持原判。目前在天貓「無印良品MUJI官方旗艦店」，日本無印良品已發出聲明，稱被其他公司搶註布、毛巾、牀套等產品的商標，「為消除影響」，已整改有關商品的商標標註。

內地已有近30家店舖使用與日本無印良品一樣的紅底白字「無印良品」標誌，且均獲棉田公司及北京無印許可，多數銷售木藝和色彩素雅的紡織品。

（中國青年報微信公號/澎湃新聞）

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