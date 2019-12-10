加拿大為在華兩被捕公民發聲　中方提交涉：拘孟晚舟才是任意拘禁 (18:25)

中方聲明亦說，康明凱及斯帕弗因危害中國國家安全，被中方依法逮捕，根本不存在所謂「任意」拘押，敦促加方切實尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

聲明中特別指出，加拿大及美國在孟晚舟事件上的所作所為，才是任意拘禁中國公民，嚴重侵犯中國公民合法權益，再次敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，讓她平安回到中國。

加拿大前外交官康明凱和商人斯帕弗在去年12月先後被中國當局拘捕。今年5月16日，中國外交部宣布正式批捕二人，其中康明凱涉嫌為境外刺探國家秘密和情報，斯帕弗則被指涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密。

在兩人被關押一年之際，加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）在聲明提到，「康明凱和斯帕弗被中國任意拘留一年，一直未獲得與律師和家人見面的機會」，並稱加國政府已將他們列入優先處理事項，捍衛他們的權利。

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