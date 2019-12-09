海南發現新種瞼虎　定名「中華瞼虎」　身上金斑全球獨有 (21:37)

《科技日報》報道，發現此瞼虎新種的是海南省林業局幹部周潤邦，他是發現並研究周氏瞼虎第一人。周潤邦聯合中國林業科學研究院、四川師範大學兩棲爬行動物的專家，在學術期刊上發表論文，將這個新種定名為「中華瞼虎」。

瞼虎是一種形似壁虎的爬行動物，主要分佈在亞洲，其光鮮的外表吸引眾多爬行動物愛好者和研究者。包括此次發現的中華瞼虎在內，全球已知瞼虎有20種。此前，海南已發現海南瞼虎、霸王嶺瞼虎和周氏瞼虎3種，均為當地特有物種。

中華瞼虎的吻肛長度大約98.64至105.7毫米，環鼻孔有8枚鱗片，爪為4枚鱗片包裹，卵比起海南瞼虎更大更重。中華瞼虎最明顯的特徵是成體背部是棕褐色，有斑駁分佈的不規則黑褐斑點，有4條前后鑲黑邊的黃色橫帶紋，從股部至腹部有金斑，這些金斑是目前全球已知所有瞼虎物種中，唯中華瞼虎特有。

周潤邦表示，中華瞼虎的棲息地位於海南島中西部海拔800米以上的山區，山區有巨大的花崗巖石堆，覆蓋着濕潤的熱帶常綠闊葉林，或與「喀斯特」斜坡相連的大型石堆，周圍滿佈桫欏等熱帶蕨類植物，都是無污染的天然環境。此次發現的中華瞼虎，是時隔111年後該種組首次發現的新成員。周潤邦說，這有利深入闡釋大陸性島嶼在物種多樣性形成的重要促進作用。

（科技日報）

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