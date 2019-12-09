《金融時報》：中國下令政府機構3年內撤換所有外國電腦設備 (13:43)

報道指出，這是中國政府首個公開發布的指令，針對中國買家轉向尋求國內技術的具體目標，回應美國特朗普政府限制國內及其盟友使用中國的科技產品。中信建投分析師估計，配合這項指引，約2000萬至3000萬軟件需要被換掉，並將在明年開始，目標進度為明年換掉30%、2021年換掉50%、2022年換掉20%，被稱為「3-5-2」政策。

分析師透露，這項指令是今年初由共產黨中央辦公室頒下，雖然其政策文件為機密，但兩間網絡安全公司的僱員向《金融時報》表示，他們的政府客戶曾提及有關政策。顧問公司歐亞集團的特里洛（Paul Triolo）表示，該政策目標就是為中興通訊、華為、曠視科技及中科曙光等過去兩年遭美國下達禁令的中國公司，創造一個不受威脅的空間。

不過中國要在3年內撤換所有外國製電腦及軟件，是一大挑戰，因中國政府辦公室雖已傾向使用中國公司聯想生產的桌上電腦，但電腦內不少零件均由美國公司製造。

（金融時報／衛報）

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