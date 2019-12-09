新疆自治區主席：再教育培訓有效遏制極端主義　3年未發生恐襲 (13:15)

雪克來提·扎克爾表示，新疆過往恐怖活動頻生，形勢嚴峻，因而展開職業技能教育培訓工作。他指出培訓的人有進有出，外國傳媒稱培訓中心的學員多達200萬人是純屬捏造、毫無根據；目前參加「三學一去」（學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化）的學員已全部畢業，在政府幫助下穩定就業。

對於美國通過涉疆法案，雪克來提·扎克爾稱是嚴重違反國際法，亦是粗暴干涉中國內政。他表示，新疆的反恐去極端化措施，與包括美國等其他國家的同類措施，本質上沒有區別，美國一些人應該摒棄意識形態的偏見，不應在反恐去極端化問題上搞雙重標準。

新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜回應拆遷清真寺的傳聞時表示，新疆沒有大規模拆遷清真寺，反而持續改善清真寺公共服務條件。

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