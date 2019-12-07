廣東佛山山火持續　7直升機逾3000人救援 (22:31)

凌雲山的山火今日上午一度接近撲滅。截至上午11點半，根據空中觀察和一線指揮員報告，佛山高明火場東線及北線毗鄰肇慶市高要區段的火勢基本受控；東北線已無明火，森林消防隊員在東北線清理；西線和南線明火已基本撲滅，尚有小量地點冒煙。據高明山火指揮部消息，消防人員已把原本東西南北4線的山火，撲滅到只剩下東線約200米火線。

但今日午後風力突然明顯加大，這200米火線蔓延開來；在凌雲山東北角又有多處復燃。至下午約4時，火場東線北段亦復燃。消防人員隨即撲救。截至5時10分，成功阻截4處火頭，撲打火線2000餘米，目測火場東側北段仍有火線約2000米。

截至下午6時，受山火持續影響，全區共疏散1268人，部分投親靠友，另一部分在就近學校臨時安置。現場救火人員安全，暫無人員傷亡報告。

消防員滅火期間救下一窩小狗

今日下午消防員在撲火期間，聽到有小狗叫聲，順着聲音在草叢中發現一窩小狗，將牠們救走。在場消防人員表示，任何一個生命都值得被珍惜。

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