蘭州獸醫研究所布魯氏菌陽性增至96人　學生憂「空氣都不乾淨了」 (20:28)

蘭州獸醫研究所早前公布一份加蓋公章的「疑似布魯氏菌感染應急處置領導小組」方案，顯示該所同一課題組於11月28日和29日，連續上報兩宗共4人疑似感染布魯氏菌事件，其後所內另一課題組亦上報一宗類似事件。陽性報告數量逐漸增加，昨午（6日）研究所公布，已發現所內65人呈布魯氏菌血清學陽性，個別人員身體不適。通報未提感染情況何以快速蔓延。

6日晚，蘭州獸醫研究所學生學生王武秉（化名）表示，此前有傳言稱，學校一個實驗室的實驗小鼠一直不懷孕，隨後有學生被查出疑似感染，「對於動物來說，布魯氏病最明顯的症狀就是不懷孕或流產」。亦有對布魯氏菌抗體呈陽性的學生稱，研究所內「很多人都感染了這個病，空氣（怕是）都不乾淨了」。研究所診斷中心常務副主任林密則稱，目前只是抗體呈陽性，「這跟（確診）感染是兩回事」。

布魯氏病是中國《傳染病防治法》規定的乙類傳染病，是由布魯氏菌感染引起的一種人畜共患疾病，亦是職業病，與牛羊等染疫動物有接觸者是高危人群。

香港衛生署稱，人感染布魯氏菌主要是直接接觸感染動物的身體組織、血液、胎盤等，或飲用及進食受污染的產品（未經消毒的奶類、生肉和內臟等），以及吸入受污染的空氣粒子（病菌污染環境後能形成氣溶膠）。急性期病例以發熱、乏力、多汗、肌肉、關節疼痛和肝、脾、淋巴結腫大為主。慢性期病例多表現為關節損害等。布魯氏菌病又會危害男性睪丸、女性卵巢等生殖系統。

（澎湃新聞/新京報/新浪網）

其他報道：台國防部證實英國海軍測量船通過台海

其他報道：日23份公文證二戰日軍強徵女性 陸軍要求每70兵配一名慰安婦