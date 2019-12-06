2019年台灣代表字：「亂」　導演李安有份推薦 (19:05)

今年代表字的票選結果依序為亂、謊、憂、跨、驚、慮、啟、詐、換、孤。總計票數為79,915票， 「亂」字拿到10,323票，比「謊」字的6819票多了近4000票。

主辦方中國信託文教基金會與台灣《聯合報》認為，2019年對台灣來說，無論島內還是島外都極為混亂，包括中美貿易戰到香港反修例運動，兩岸關係冰凍，以及台灣社會和教育出現嶄新價值，都帶給民眾新的挑戰與不安。

推薦「亂」字的是台灣導演李安和台灣清華大學榮譽教授李家同，李安表示，「很明顯，到處都繃得很緊」，是對一些理想的反彈，希望大家記取教訓。李家同則說，普悠瑪列車事故、教改和日本首相雙十賀電，是他選「亂」的主因。

今年的代表字由獲邀的各界名人專家與達人、素人推薦42個代表字，歷經24天，累積民眾票選選出。而首次選出「亂」的2008年，是民進黨的陳水扁執政期滿，國民黨的馬英九當選台灣總統那一年。

年度字被認為是對「那一年」台灣狀況的反映，像2014年的「黑」，當年發生了太陽花學運；2016年的「苦」，是民進黨的蔡英文當選台灣總統；至於2018年的「翻」，則是執政民進黨在九合一地方選舉中大敗。

（綜合報道）

其他報道：美探測器太陽近距飛行破紀錄

其他報道：華為訴美聯邦通訊委會禁令違憲 斥未提供證據 不給反駁機會

其他報道：抗議改革退休金制度 促馬克龍撤回修例 法24年最大罷工 交通癱瘓