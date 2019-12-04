使用政府推廣「清潔煤」取暖　河北多人中毒亡 (17:35)

報道指出，今年10月下旬，家住河北省唐山市開平區窪里鎮西尚莊村的葉先生，在村委會的安排下以每噸600元（人民幣，下同）買了幾袋供冬天取暖用的「清潔煤」及配套的鍋爐。他說，以往家中都是燒散煤取暖，但今冬開始，當地村委會告知村民，出於環保考慮，按照上級政府要求，不再允許村民使用散煤取暖，而是統一使用當地政府推廣的「清潔煤」取暖。

葉先生稱，10月30日晚因天氣寒冷，他使用「清潔煤」給13歲的女兒的房間供暖，翌日早上，他打開女兒房間時，發現女兒已不省人事，送院搶救無效死亡。類似情况亦發生在唐山市開平區栗園鎮奔各莊村的郝先生家中，其父母10月21日晚也使用了村委會指定的「清潔煤」取暖，翌日他的父親中毒身亡，母親送院治療。

報道引述唐山一間醫院的醫護人員表示，往年的冬季也會有為數不多的村民因為一氧化碳中毒住院治療，但是今年的人數特別多。

報道指出，這些「清潔煤」由當地政府政府部門指定的廠商提供，並按照人口數量，為各村莊制定相應的購買和使用的數量指標。各村鎮使用的「清潔煤」來自不同的廠商，每噸價格從550元到650元不等。

發生村民一氧化碳中毒死亡事件後，有生產「清潔煤」的公司表示，一氧化碳中毒是個人使用不當造成，跟企業無關。該廠商拒絕向傳媒出示相關的生產和質檢材料，並表示只願配合當地政府調查。當地民眾批評，政府沒有在推廣時一併協助安裝一氧化碳警報器，也沒有給予安全提示。

（澎湃新聞）

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