美眾院通過新疆人權法案　外交部召見美駐華使館人員交涉 (22:11)

【17:00】在北京，外交部發言人華春瑩下午在例行記者會上，被問到美國近來的動作是否與經貿問題有關，她表示，美方怎麽想、打算怎麽做，應該去問美方官員，「中國的政策從來都是一貫及明確，說到做到」。

華春瑩反問美媒，是否知悉中國人如何看待該些愚蠢的法案，批評美國已經將阿富汗、伊拉克、敘利亞及也門搞亂，現在又想來搞亂中國的新疆和香港；任何人想藉香港或涉疆問題干涉及牽制中國發展，只是癡心妄想。

【16:00】美國眾議院今日以407票贊成、1票反對通過《維吾爾人權政策法案》，唯一的反對票來自共和黨眾議員馬西（Thomas Massie），他今日在Twitter發帖文稱，投反對票的原因與兩周前投予《香港人權與民主法案》的一樣：「我國政府干預別國內政時，將招致外國政府干預我國內政」。

【11:20】國家民族事務委員會對美國《維吾爾人權政策法案》通過予以堅決反對和強烈譴責。委員會批評，法案罔顧事實、顛倒黑白，充斥著對中國治疆政策的偏見、抹殺新疆各項發展成就、無視新疆各族群眾的真實感受，再次暴露美國毫無底線的雙重標準和虛偽醜陋的霸權邏輯。

委員會指出，新疆自古以來就是中國領土不可分割的一部分，新疆事務純屬內政，決不允許任何外部勢力干預，又指美國部分政客長期對「三股勢力」在新疆製造的暴行視而不見，對受到暴恐威脅的新疆各族人民的人身安全毫不關心，如今卻企圖通過所謂「人權法案」為「三股勢力」撐腰打氣，充分暴露美方和反華勢力妄圖借所謂「新疆問題」遏制、分裂中國的險惡用心。

委員會強調，中方不惹事，但也決不怕事，奉勸美國立即停止干涉中國內政、停止干涉新疆事務，否則必將自食惡果。

【10:07】美國眾議院周二（3日）通過《維吾爾人權政策法案》，法案中包含要求總統特朗普制裁需要對鎮壓新疆維吾爾人負責的中國政府官員等條款。中國外交部今回應時表示，堅決反對美國國會通過法案，敦促美方立即糾正錯誤。

外交部發言人華春瑩強調，新疆問題純屬國家內部事務，不容任何外國干涉。她認為該法案蓄意詆譭新疆人權狀況，抹黑中國去極端化及打擊恐怖主義的努力，亦違反國際法和國際關係基本準則，要求美方阻止法案正式成法；中方會按形勢發展作進一步回應。

（綜合報道）

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