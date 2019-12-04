外交部批美眾院通過新疆人權法案　斥干涉內政促糾正錯誤 (11:32)

委員會指出，新疆自古以來就是中國領土不可分割的一部分，新疆事務純屬內政，決不允許任何外部勢力干預，又指美國部分政客長期對「三股勢力」在新疆製造的暴行視而不見，對受到暴恐威脅的新疆各族人民的人身安全毫不關心，如今卻企圖通過所謂「人權法案」為「三股勢力」撐腰打氣，充分暴露美方和反華勢力妄圖借所謂「新疆問題」遏制、分裂中國的險惡用心。

委員會強調，中方不惹事，但也決不怕事，奉勸美國立即停止干涉中國內政、停止干涉新疆事務，否則必將自食惡果。

【10:07】美國眾議院周二（3日）通過《維吾爾人權政策法案》，法案中包含要求總統特朗普制裁需要對鎮壓新疆維吾爾人負責的中國政府官員等條款。中國外交部今回應時表示，堅決反對美國國會通過法案，敦促美方立即糾正錯誤。

外交部發言人華春瑩強調，新疆問題純屬國家內部事務，不容任何外國干涉。她認為該法案蓄意詆譭新疆人權狀況，抹黑中國去極端化及打擊恐怖主義的努力，亦違反國際法和國際關係基本準則，要求美方阻止法案正式成法；中方會按形勢發展作進一步回應。

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