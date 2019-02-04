內地2019十大流行語　「檸檬精」、「996」、黃曉明語錄等上榜 (21:42)

入選年度十大流行語，分別是「文明互鑒」、「區塊鏈」、「硬核」、「融梗」、「××千萬條，××第一條」、「檸檬精」、「996」、「我太難/南了」、「我不要你覺得，我要我覺得」、「霸凌主義」。

《咬文嚼字》編輯部指出，「硬核」譯自英語hardcore，內地民眾常以此形容很厲害、很剛硬，如硬核規定、硬核媽媽、硬核玩家、硬核人生等。「融梗」來源於哏，本指藝術作品中的笑點，也指故事的情節、片段及創意等。融梗，即把別人精彩的創意融合進自己的作品中。

至於「××千萬條，××第一條」出自今年春節上映的中國科幻電影《流浪地球》，片中反覆出現的行車安全提示語「道路千萬條，安全第一條」。隨着使用範圍擴大，衍生出新的造句，如「健康千萬條，睡眠第一條」、「護膚千萬條，科學第一條」等。

「檸檬精」字面意思是「檸檬成精」，檸檬味酸，與嫉妒他人時「心中酸溜溜」的感覺相合。但它的貶義色彩近來不斷淡化，有時也用在自己身上，表達對他人各方面的羨慕，「我檸檬精了」相當於「我羨慕了」。

「996」是中國的一種工作制度，即早上9時上班，晚上9時下班，每周工作6天。這種工作制度常出現在科技公司。

「我不要你覺得，我要我覺得」，出自2019年暑期熱播的綜藝節目《中餐廳》第3季的嘉賓黃曉明之口。在節目中，擔任店長的黃曉明在餐廳菜式、採購等事上，常常不理其他人的意見，表現出自信及獨斷的態度。 「我不要你覺得，我要我覺得」的流行，反映一般人對霸道、蠻橫人格的嘲笑和反感。

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