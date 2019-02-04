台大：489在港學生申請當訪問生　料留至明年1月初 (15:23)

管中閔今日於記者會上表示，共有489名在港學生申請到台大當訪問生，包括249名台灣學生，以及240名香港和其他國家的學生。截至今日中午，已有36名台灣學生，以及21名香港和其他國家學生完成報到，其餘學生將於本周內陸續報到，預計最後報到率約有85%。

管中閔指出，校方會提供宿舍給外地學生，同時安排學生與教師接洽，取得教師同意後就可隨班附讀，目前最多學生申請的是管理學院，佔逾40%，其次是理工學院、電資學院、文學院、社科院等各約10%。

他說，當初收到相當數量的中國大陸學生申請，但由於陸生前往台灣必須申請入台證，且需要一段時間，依照過往經驗，辦完入台證，這學期或已結束，因此建議陸大不要來，並非不歡迎陸生。

被問到這些訪問生會否佔用台大學生資源，他稱，這些學生不用考試或交作業，不會增加教師負擔，且他們都分散在不同學院及年級，相信不會影響到台大學生。

（中央社）

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