美將人權法案簽署成法　新華社︰圖打「香港牌」遏制中國發展必將失敗 (16:32)

文章指出，美國高官和國會高層陸續會見香港反對派勢力和「港獨」分子，美國一些政客不斷就香港違法暴力活動發表顛倒黑白、混淆是非的謬論，再到美國國會推動通過及簽署《香港人權與民主法案》，其政治目的暴露無遺，`狠批美方是搞亂香港的最大黑手。

【10:07】美國總統特朗普上周簽署《香港人權與民主法案》，有組織昨（1日）於中環發起「感謝美國保護香港大遊行」，主辦單位稱有6000人參與，警方稱最高峰有3800人。《人民日報》今日（2日）頭版發表評論文章，批評美國將《香港人權與民主法案》簽署成法，公然為暴力犯罪分子撐腰打氣，蓄意為香港局勢火上澆油。

文章以〈煽動暴亂必遭唾棄——踐踏人權不會得逞〉為題，指摘美國一些政客倒行逆施，自曝其虛偽自私、強權霸道的醜陋嘴臉；並稱香港5個多月來發生的暴力犯罪行為，絕非個別國家偏袒包庇就能美化或掩飾。

文章批評暴力示威者非法集結，以暴力衝擊立法機構、政府部門、公共設施，火燒商場、銀行、校園，斥其破壞法治與治安的暴力犯罪行為，明顯具有恐怖主義性質，使香港汽油彈橫飛、火光沖天，大學校園變為暴徒盤踞、製造兇器的據點，嚴重侵害廣大香港市民的基本自由和權利。

評論文章指出，美方涉港法案嚴重歪曲事實，性質極其惡劣，用心十分險惡，重申香港事務純屬中國內政，中央堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法。

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