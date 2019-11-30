批評特朗普簽署人權法案　新華社：反中亂港分子成歷史罪人 (14:34)

美國總統特朗普周三（27日）簽署《香港人權與民主法案》，新華社昨日（29日）發表評論指，反中亂港分子打着所謂「自由」、「民主」的幌子，公然勾結外部反華勢力，成為徹徹底底的歷史罪人。《環球時報》今日（30日）亦發表社評指出，美國推出涉港法案是極不冷靜，它會讓美國成為其中的輸家，而美國輸的比中國一點都不會少。
該篇題為《出賣香港和國家利益者終將受到歷史懲罰》的新華時評表示，有反對派公然表示歡迎美國簽署《香港人權與民主法案》，須知該法案直接打擊香港賴以生存和發展的根基，對香港百害而無一利，反對派歡欣鼓舞的背後動機實在令人懷疑。
時評指出，修例風波發生以來，美國及西方反華勢力對香港事務粗暴干涉的實質就是要搞亂香港，為暴徒打氣就是以香港為犧牲品干涉中國內政、牽制中國發展。反對派則裡應外合，徹底出賣香港利益。
環時社評題為〈美國推涉港法案會讓自己成輸家輸的不會比中國少〉，時評表示，美國割不斷香港與世界、中國與世界的聯繫，它沒有這個力量。就算美國想跟中國「切割」，它的盟友也不會追隨它同樣做，其他絕大多數國家都會和中國繼續發展關係。美國若堅持單極化思維，在一個多極化的世界中選擇零和的玩法，那等於是給自己選擇了一條不可逆轉的衰落之路。