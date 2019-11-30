英保守黨座談會上掌摑義工　央視記者孔琳琳罪成判12個月有條件假釋 (13:57)

49歲的孔琳琳否認指控，並稱自己被阻撓在先。法官Shamim Qureshi表示，孔琳琳先掌摑了義工Enoch Lieu，之後再推開對方的手臂，第一下動作明顯構成刑事上的襲擊，而第二下則不是。他說，孔琳琳當時怒火中燒，失去了記者應有的冷靜專業精神。

孔琳琳當日於座談會上，涉嫌指罵曾被拒入境香港的英國保守黨人權委員會副主席羅哲斯（Benedict Rogers）「反華」，並斥責其身旁的香港民主黨創黨主席李柱銘等人為「漢奸」。Enoch Lieu其間試圖帶她離場，惟被對方掌摑兩巴。英國檢方去年11月曾稱證據不足，一度撤銷對孔琳琳的指控，後來重新起訴。她今年4月缺席聆訊，遭英國法院發出通緝令。

中國駐英使館發言人回應時稱，對於判決感震驚和憤怒，中國記者在英國保守黨年會邊會上正當行使權利表達觀點，卻遭到百般阻撓和粗暴對待，正常履職受到干擾，人身安全受到威脅，令人不得不置疑英國一貫標榜的新聞和言論自由。現在孔琳琳竟被判有罪，更令人對英國司法公信力產生懷疑。

發言人續說，案情一再反復，起初是無指控釋放，後來因證據不足撤訴，有關方面始終拿不出新證據，但仍在沒有任何新證據的情況下再次啟動審理程序，直至做出上述判決，背後原因令人深思。使館要求英國司法部門依法公正辦案，切實保護中國記者的正當合法權益。

（英國廣播公司/中國駐英使館網站）

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