上海首宗高空拋物判刑　男子14樓擲刀擲電腦被判囚一年 (19:45)

案情透露，今年8月1日，蔣×因家庭矛盾，通過開鎖人員撬開其父母住宅的房門，持棒球棍打砸家中物品。其後又將手機、平板電腦、水果刀等物品從14樓的高處扔出窗外，砸落在屋苑公共道路和泊在樓下的3輛私家車上。經估價，被砸的3輛私家車損失合計人民幣4293元。8月16日、即最高法院「意見」發布後兩日，蔣×因涉嫌以危險方法危害公共安全罪，被閔行區檢察院批准逮捕。案件在11月25日公開審理。檢察院提出對蔣×作出一年以上至一年三個月以下有期徒刑的量刑建議。

蔣×於庭上表示對控罪沒有異議，自願認罪認罰，希望法院可以對其依法從寬處理。閔行法院昨認為，案中雖未造成人身傷害或重大財產損失，但行為已經構成以危險方法危害公共安全罪。法官考慮到被告自首、認罪，判處蔣×有期徒刑一年。

（澎湃新聞）

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