有雞先定有蛋先？　貴州胚胎化石研究顯示先有蛋 (18:43)

南京地質古生物研究所昨日（28日）公布，研究員朱茂炎和副研究員殷宗軍，與英國布里斯托大學、瑞典自然歷史博物館及瑞士光源的同行合作，在貴州距今6.1億年的特異埋藏化石庫「甕安生物群」中，找到一類名為「籠脊球」的化石。「籠脊球」整體呈球形，直徑不到1毫米，保存了精美的多細胞結構。研究人員採用最先進的超高分辨率同步輻射三維無損成像技術，重構數百個「籠脊球」標本的立體結構，發現它們在一個充滿母源營養物質的厚壁囊包中發育，不同標本代表不同的發育階段。

殷宗軍稱，重建的發育序列顯示，籠脊球發育過程非常類似動物的單細胞近親；但比動物的單細胞近親更為複雜的是，它們在胚胎發育過程中出現有規律的細胞遷移和重組，這些細胞行為與動物原腸胚細胞遷移重組行為非常類似，顯示動物胚胎特有的發育機制在動物化石紀錄大量出現之前至少逾4000萬年已出現。

殷宗軍表示，若將動物比喻成一隻雞，「那麼複雜的胚胎發育過程就是孵化出小雞的蛋」；發現「籠脊球」化石就表明，孵化出「動物」這隻「小雞」的蛋，在6.1億年前已出現。相關研究成果已於27日，在細胞期刊（Cell）的子刊「當代生物學（Current Biology）」官網發表。

（中新網）

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