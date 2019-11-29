廣東茂名村民抗議建火葬場　上千防暴警射催淚彈鎮壓 (14:22)

示威於昨日（28日）發生在廣東茂名化州市文樓鎮，有民眾表示，官方於11月15至25日僅在化州市政府網上以「建人文生態園的形式公示10天」，直到24日文樓鎮政府才對外公開承認，要在此地興建火葬場。消息一出，即時遭到文樓鎮居民群起反對，村民於28日打算到鎮政府請願，但當局在各個村的路口派出防暴警察與警車阻攔，並恐嚇民眾稱，「凡是有人敢議論此事，立刻抓去問話或以其他理由關幾天或判刑」。

有村民透露，衝突的導火線是有一名老人在村中被防暴警察打倒在地，視頻在微信群傳開，引起村民憤怒，並與警方爆發衝突。村民稱，民眾一度衝進了鎮政府，之後被警察趕出來，他看到有兩名學生與兩名老人受傷，有人被帶走，更有一名老人被警察從鎮政府拖出來。

事件發生後，官方屏蔽消息，村民拍攝的視頻無法傳出去，村民聯繫了許多媒體，但無人理會。據中央社引述，當地民眾在微博控訴「政府不顧村民死活，強行修建火葬場，人民誓死反抗卻遭遇員警鎮壓，天理何在？法律何在？特警還拿石頭扔人民，視頻影片發不出去。剛發的幾條已經給刪除。望哪位高官救救我們小鎮吧。」

（綜合報道）

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