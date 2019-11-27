廣東立法確保供港東江水保護項目資金 (20:55)

該條例草案分9章共67條，包括水污染防治的規劃和標準、水污染防治措施、飲用水水源保護和流域特別規定等內容。明確提出在東江流域限制多個產業項目，包括嚴格控制新建造紙、皮革、味精、電鍍、漂染等，以及使用含重金屬為原料及其他可能污染水源的項目。而在東江幹流和一級支流兩岸最高水位線水平外延500米範圍內，也禁止新建廢棄物堆放場和處理場。

此外，條例草案要求，廣東省政府和粵港澳大灣區內的地級以上市政府應當推動構建粵港澳水污染防治的統籌協調機制，實施重要江河水質提升工程，保障珠三角以及港澳供水安全，推進重污染河流系統治理，加強與港澳地區交接河流的污染整治；推動建立大灣區生態環境交流合作機制和平台，加強與港澳地區水資源保護、水污染治理、水生態保護等技術交流和合作。

去年11月，本港水務諮詢委員會曾用3日時間考察東江水，取得數據發現東江水的大腸桿菌含量在個別日子高達每公升6萬個，超標29倍，被認為「不能接受」。

（中新社）

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