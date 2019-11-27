國台辦：台灣運動員可在大陸「持證上崗」 (20:40)

大陸「惠台26條」推出後，台灣體育界關心涉及兩岸體育交流內容的措施，朱鳳蓮在記者會介紹了「惠台26條」中第25、26條落實情況。她表示，國家體育總局正在修訂「運動員技術等級管理辦法」，「台灣運動員和體育愛好者參加大陸體育賽事、達到相關技術等級並且提出申請，大陸單項運動協會就可以給他們頒發運動員技術等級證書」。

朱鳳蓮表示，台灣運動員、教練、裁判也可參加大陸相關部門和協會組織的培訓考試並獲得相應證書。這意味台灣體育從業群體以後都可以在大陸「持證上崗」。她又說，台灣運動員可以內援身分參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部也可參與相關職業聯賽。

本賽季的中超、中甲足球聯賽和中國男子籃球職業聯賽，已有4名台灣足球員、7名籃球員參加比賽。另外，有45名台灣乒乓球員加盟了15個大陸球會並註冊參加中國乒協主辦的各級比賽；來自台灣的3支乒乓球隊、3支圍棋隊和1支國際象棋隊也在參加中國全國聯賽。目前有39名台灣學生在北京體育大學就讀。

（中央社/新浪網/聯合報）

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