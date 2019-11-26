湖南16年前中學操場埋屍案　19公職人員涉案10人被起訴 (20:32)

今年4月中旬，新晃縣警方查獲杜少平與犯罪集團有關，調查後發現他與新晃一中的教師鄧世平被殺案有關。警方根據杜少平、羅光忠的供述和現場指認，於6月20日凌晨在新晃一中操場挖出一具人體遺骸，經DNA鑑定確認為鄧世平遺骸。

案情顯示，杜少平於2001年以不正當手段，違規承建新晃一中操場工程，並聘請羅光忠等人管理。施工期間，杜少平對代表校方監督工程的鄧世平產生不滿，於2003年1月22日伙同羅光忠將鄧世平殺害埋屍。案發後，時任新晃一中校長黃炳松（杜少平舅父）為掩蓋杜的罪行，安排他的同學、時任新晃縣公安局政委楊軍等人協助，導致該案長期未能偵破。

目前黃炳松已被開除黨籍、取消退休待遇，以及移送檢察機關審查起訴。楊軍因接受杜少平和黃炳松的錢物和請託，阻撓案件調查，幫助杜少平逃避法律追究，涉嫌徇私枉法罪，被開除黨籍和公職（雙開）及起訴。另外17名涉案公職人員分別被處以雙開、黨內嚴重警告、黨內警告、政務撤職等黨紀政務處分，或移送檢察機構審查處分。

（央視新聞／新華社）

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