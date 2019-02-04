ICIJ取中國內部文件　揭新疆「再教育營」如高度設防監獄 (15:10)

新疆過去3年設立許多「再教育營」，目前關押約100萬人，其中多數為維吾爾族穆斯林，外界指他們未經審判就遭到關押。中國政府一直堅稱這些人是自願進入「再教育營」，但ICIJ取得的文件揭露了這些人如何被監禁、洗腦及遭處罰。中國駐英大使劉曉明否認文件內容，稱是假新聞。

ICIJ有17個傳媒合作伙伴，英國有《衛報》及英國廣播公司「廣角鏡」（BBC Panorama）。ICIJ標註這份中國外泄文件為「中國電文」，當中包括9頁在2017年由時任新疆自治區黨委副書記、也是新疆最高治安官員朱海侖發出的備忘。

朱海侖清楚指示，「再教育營」應該如高度設防監管般營運，要求紀律嚴謹、進行懲罰、不准逃走。文件的指示包括「絕不允許發生逃跑事件」、「加大違規行為懲戒和懲罰力度」、「提拔悔改和自首者」、「漢語教育是首要任務」、「鼓勵學生完全轉化」、確保「宿舍和課室全面用攝影機監控，不可有盲點」等。文件也揭露營內的一舉一動備受監控及安排，例如「就寢牀位固定、排位置固定、課室座位固定，工作崗位固定，嚴禁擅自調換」，其他如梳洗、如廁、吃飯、學習、就寢等都要嚴守紀律要求。

文件顯示，被關押者只有能證明其行為、信仰及語言完全改變，他們才能獲釋，若「意識型態轉變、接受教育和訓練及遵守紀律」時，會有獎賞分數，這種獎罰制度可決定關押者獲准與家人聯絡，也決定他們何時能獲釋。文件亦指示拘捕擁有外國公民身分的維族人，並追蹤住在海外的維族人。

劉曉明表示，這些措施是為了保護當地居民，稱過去3年來新疆未發生任何一宗恐襲事件。他批評「西方有些人就新疆問題誹謗及抹黑中國，試圖干涉中國政部事務，阻撓中國在新疆的反恐努力和穩定發展」。

（BBC／中央社）

相關新聞：紐時稱獲華內部密件 揭習促成再教育營

相關新聞：《紐時》涉疆文件爆料 新疆政府斥險惡杜撰