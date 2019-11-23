內地詩人流沙河病逝　享年88歲 (18:51)

流沙河患喉癌已一段日子，一兩個月前入院。10多天前，流沙河剛剛度過88歲的生日。但他確診癌症也是在10多天前，其家人稱，癌細胞已擴散引起併發症，流沙河今日上午10時陷入深度昏迷，一度誤傳死訊。當時流沙河的妻子吳茂華說，流沙河並未去世，她和兒子余鯤一起在醫院等待搶救。余鯤表示，「在做最後的搶救，可能很快走了。」對於是否抱希望，余鯤說：「沒有了，主任醫生都說，我們盡量維持一下，大概今天就走了。」

至下午，余鯤通過微信確認「3點45分，父親離開了」。余鯤稱，父親未來得及留下遺言，「生前還有未完成的遺憾。父親最放不下的就是那些未完成的寫作和研究」。

流沙河原名余勛坦，1931年11月11日生於四川成都金堂縣，1949年秋天入讀四川大學農化系，立志從文。1950年後先後在四川省文聯和多家刊物任職，包括《星星》詩刊。已故台灣詩人余光中就是流沙河的好友，流沙河是第一個把余光中的詩作介紹到大陸來的人；1982年，余光中的20首詩作就發表在《星星》詩刊上。

流沙河主要作品有《流沙河詩集》、《故園別》、《遊蹤》、《台灣詩人十二家》、《隔海談詩》、《台灣中年詩人十二家》、《流沙河詩話》、《鋸齒嚙痕錄》、《莊子現代版》、《流沙河隨筆》、《Y先生語錄》、《流沙河短文》和《流沙河近作》等，有多首詩作獲中學語文課本收錄。1996年他從四川省作協退休後，過着深居簡出的生活，每日讀書、寫字和賣字。2009年開始，流沙河在成都市圖書館開始辦固定講座。

（新京報/澎湃新聞）

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