投誠澳洲華諜指控曾收受大陸捐款　韓國瑜否認：刻意抹黑 (17:52)

王力強接受澳洲《時代報》、《悉尼先驅晨報》及《60 Minutes》訪問，透露大陸滲透香港及台灣的手段，包括買下媒體版面、滲透大學校園、匯集捐款給親北京候選人，以及設立數千個社交媒體帳號攻擊台灣執政黨等。他又指出，大陸情報人員在台灣成立逾20間媒體及網絡公司，攻擊特定目標，又動用2億美元投資在台灣的電視台，但未有透露為何如此大筆的大陸投資沒有引起台方注意。

對於被指曾收受大陸的捐款，韓國瑜今日在台中出席參拜活動時回應稱，若去年選高雄市長時有拿中共1塊錢，願辭去高雄市長；若總統大選有拿1塊錢，會立刻退出選舉。

韓國瑜亦稱，若大陸有介入台灣選舉，「會從2019年才開始嗎」；若過去有介入，為何2016年代表國民黨出戰總統大選的朱立倫會慘敗300多萬票。韓呼籲台灣司法當局調查事件，不能讓這些抹黑、造謠中傷的事一再發生。

中央社報道，陸委會呼籲應正視兩岸現實，尊重及學習台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務；台灣當局會強化人員安全管理，以確保明年大選公平、公正進行。

民進黨副總統參選人賴清德稱，相信大陸還是會用盡辦法，企圖影響明年大選。

（中央社/紐約時報）

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