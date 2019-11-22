「清明上河圖」等遺物全是假貨　湖北漢疑生前受騙 (21:35)

事主陳先生的父親去年底離世，他近日清理父親遺物時，發現父親家中兩個衣櫃放滿了大量包裝精美的收藏品，包括字畫、郵票、連體鈔、還有花瓶、成對的玉璽、「清明上河圖」、「越王勾踐劍」等。對照襄陽華夏經典文化開出的票據後，陳先生說：「韓國2018年冬奧24連體鈔，我在淘寶上查的是2080元，但是賣給我老爹是6980元。『鴻運千里江山圖』8平呎價格是19,900元。」

陳先生表示，去年上半年，他曾接到銀行電話，稱其父的信用卡逾期未交費，着他幫忙還款。由於他在北京工作，其父親沒有告訴他欠款原因，他近日才發現事件與擁有襄陽華夏經典文化的「盛世收藏」有關。

陳先生形容其父像被洗腦，不停買假藏品；在陳父去世後，盛世收藏的經理還透過信息在向陳父推銷。該公司稱賣給陳父的「越王勾踐劍」來自省博物館，但省博物館表示與盛世收藏沒有任何合作關係，陳先生懷疑父親生前被騙。

陳先生其後找到盛世收藏位於襄陽的公司時，該處已人去樓空。在警方和市場監管部門出面干預下，盛世收藏負責人答應退還49,700元。襄陽警方和市場監管部門正調查事件。

（荊楚網）

其他報道：習近平：願與美達成局部貿易協議 但不懼打貿易戰​​

其他報道：【中美角力】美軍︰兩艘軍艦本周兩度駛近南海 解放軍：停止挑釁免生不測