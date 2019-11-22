藏人媒體︰內地官員披露失蹤班禪喇嘛已大學畢業 (19:50)

西藏之聲報道稱，近期獲知消息，聯合國強迫或非自願失蹤問題工作組（WGEID）今年9月在日內瓦舉行第119屆會議時，工作組提出質詢時，中方代表被問及11世班禪喇嘛更登確吉尼瑪的下落，中方聲稱班禪喇嘛不僅像常人一樣已從某所大學畢業，並且正在工作。工作組對中方的答覆表示不滿，指中方官員未就班禪喇嘛下落作出全面答覆，強調工作組強調重視班禪喇嘛失蹤一案。

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布朗貝克周四在華盛頓舉行記者會，再次講述他3周前在印度北部達蘭薩拉與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛會面，稱達賴喇嘛的轉世問題是達賴本人和藏傳佛教領袖的事務，「而不屬於任何個人、政府或團體」，北京卻一再稱其有權決定達賴喇嘛的繼承人問題，並於大約25年綁架了班禪喇嘛的繼承人，聲稱其繼承人要經過中國政府批准。

布朗貝克稱，「我認為國際社會需要大聲疾呼，指出這項權利屬於藏人佛教徒，由他們來決定他們所選擇或擁有的程序」。

藏傳佛教第二精神領袖10世班禪喇嘛去世後，經班禪喇嘛住錫地日喀則紮什倫布寺的住持、轉世靈童尋訪組負責人恰紮仁波切向流亡印度的14世達賴喇嘛報告尋訪結果後，1989年5月14日，達賴喇嘛依照藏傳佛教傳統，認證並宣布更登確吉尼瑪為11世班禪喇嘛。3日後，當時只有6歲的更登確吉尼瑪與家人被中方當局帶走，從此音訊全無。中央政府隨後逮捕恰紮仁波切，同年11月通過金瓶掣簽，另選一位11世班禪喇嘛。

（中央社／西藏之聲／美國之音）

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