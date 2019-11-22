習近平：願與美達成局部貿易協議　但不懼打貿易戰 (19:03)

據法新社引述，這次是習近平罕見在談話時直接談及貿易戰；兩天前，美國總統特朗普抱怨北京目前仍未作顯著讓步，這樣的情況令他不願禮尚往來。

有美國財經媒體指出，這是習近平首次就有關與特朗普簽署局部貿易協議發表評論。

習近平今日（22日）在北京人民大會堂與前來參加彭博新經濟論壇的前美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）、前財長保爾森（Henry Paulson）、前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）等人會面。習近平表示，貿易戰「這事不是我們挑起的，我們不願打也不想打貿易戰，必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取著不打」。

另外，習近平亦表示，貿易談判可能影響到日後世界經濟前景，中國會抱持積極正面的態度。

據新華社報道，習近平表示當前中美關係正處於關鍵，面臨一些困難和挑戰。中美雙方應該就戰略性問題加強溝通，避免誤解誤判，從兩國人民和世界人民根本利益出發，推動中美關係朝著正確方向向前發展，但並未有提及習近平發表，若有必要反擊時中國亦不怕打的言論。

（中央社／法新社／新華社）

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