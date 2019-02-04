【中美角力】美軍︰兩艘軍艦本周兩度駛近南海　解放軍：停止挑釁免生不測 (15:20)

【15:20】解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校就美艦闖入中國南海島礁鄰近海域發表談話，表示，周三、周四（20、21日），美海軍「吉福茲」號瀕海戰鬥艦、「邁耶」號導彈驅逐艦分別擅自進入中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海，解放軍組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。李華敏說，近來，美方打着「航行自由」旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，中方敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。

李華敏表示，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方艦機變什麼花樣、耍什麼詭計，中國軍隊都有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

【10:43】路透社報道引述美國第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，海軍沿海作戰艦「吉福茲」號（USS Gabrielle Giffords）周三（20日）曾駛近美濟礁12海里範圍內，海軍導彈驅逐艦「邁耶」號（Wayne E. Meyer）亦於周四駛近西沙群島。

莫姆森表示，兩艘軍艦此行任務具法治基礎，並體現美方維護海洋與領空的自由與合法使用權的承諾。

中國防長魏鳳和周一（19日）與美國防長埃斯珀（Mark Esper）於泰國曼谷舉行雙邊會談。魏鳳和要求美方停止赴南海炫耀武力，不要挑動南海局勢升溫。埃斯珀稱，華府將繼續根據國際法在南海飛行或航行。

（路透社）

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