被黑社會大佬稱為「保護傘」　重慶檢察官遭紀檢人員帶走 (23:32)

本月18日，大足區法院開庭審理黑幫頭目尹光德涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪一案，尹光德稱主控官唐浩是他的保護傘，申請唐浩迴避該案。這種情況在內地庭審中極為罕見，旋即掀起輿論風暴。熟知重慶官方消息的人稱，當晚唐浩即被重慶市紀檢監察人員帶走調查；重慶市掃黑辦亦成立聯合調查組，開展調查。同時，尹光德被重慶市檢察院調查人員提審。

尹妻受訪表示，由於尹光德曾向人借了3萬元（人民幣，下同）未還，對方就在公開場合奚落尹光德。2014年1月16日，尹光德帶着手下到債主的賭場玩耍，索取賭場股份不果後斬傷債主。尹妻稱，丈夫索取賭場股份只是藉口，「其實是想出口惡氣」。

尹妻續稱，債主被斬讓其「大儷」丟臉，想對付尹光德。由於唐浩與雙方都熟，就居中調停擺平事件。隨後唐浩找尹光德，要求在他經營的茶樓安裝設備售賣彩票，但其他股東不同意；「考慮到浩哥的地位得罪不起，茶樓3位股東共同送了他1萬元現金」。尹妻說，這事令唐浩對尹很不滿。

去年當局掃黑，尹光德被舉報，輾轉潛逃到老撾後今年被捕並遣送回國，案件本月18日開審。有知情者說，尹光德認為和唐浩關係好，在一些重要事上一定會幫他，結果唐浩在庭上卻指控尹多條罪狀，尹只好不顧後果，當庭舉報唐浩。

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