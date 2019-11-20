涮肉好壞問習李　滬火鍋店用領導人姓名賣廣告被查 (21:40)

這家食店是位於上海楊浦區的其中一家「南門涮肉．羊蝎子火鍋」連鎖店。日前有網民致電當地媒體稱，該食店播放的廣告詞中，有「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平。要問涮肉香不香，十里飄香黃浦江」的歌詞，認為歌曲中部分內容誇張低俗，還出現國家領導人的名字，十分不妥。

食店負責人楊先生稱，這首歌曲是公司自行編寫、錄製後發給各店播放。因為餐廳位於二樓，為了引起顧客注意才播放歌曲。另一工作人員說，這首歌是「最近幾天才開始放的」，每天只在晚餐時段播放。當被問及是否覺得歌詞內容有不妥之處時，楊先生表示覺得沒有問題，「還挺好聽的」。而當地市場監管局負責人表示，已派執法人員核實情況。

根據內地《廣告法》第9條第2項規定，廣告不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象。上海翰鴻律師事務所合伙人金瑋律師亦表示，以國家領導人的名義作為餐廳廣告宣傳語的「噱頭」，無疑是不當的。根據《廣告法》第57條，市場監督管理部門可責令停止發布廣告，對廣告主處20萬元以上100萬元以下的罰款，若情節嚴重會被吊銷營業執照，對廣告經營者也有相應的處罰。

（東方網）

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