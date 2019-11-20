內蒙古第三宗鼠疫疫源地封路　消毒附近城鎮 (16:33)

據鑲黃旗官方消息，該名劉姓鍋爐工剝吃野兔後，身體不適，上周六（16日）在烏蘭察布市化德縣醫院確診患腺鼠疫，目前已隔離醫治。與患者密切接觸的28人，亦就地隔離醫學觀察，目前沒有發燒等異常情況。

《界面新聞》報道，如今進出鑲黃旗的公共巴士乘客都要量度體溫，如發現發燒等情況，會採取隔離等防控措施。昨日（19日）《界面新聞》記者從鑲黃旗前往疫源地巴音塔拉鎮，現場可見多輛警車和一輛醫療救助車停在路邊，所有途徑該地的旅客均被要求下車，進入醫療救護車登記身分資料和目的地，另有一名醫生負責測量體溫。儘管疫源地礦場距巴音拉鎮30公里外，但巴音塔拉鎮位於這座礦場的必經之路上，當地居民透露，有關部門在幾天前已在鎮上進行消毒，又焚燒動物屍體。

在鼠疫患者劉姓鍋爐工工作的鈮鉭礦現場，記者想往幾百米外的鍋爐房時被一輛當地車擋住去路，車內兩名自稱來自防疫站的工作人員表示，該處是疫源地，前面已經被隔離，不能進入。當地牧民表示，已接到通知，政府今（20日）會派直升機再次進行消毒，因此他們近期無法放牧。

（界面新聞／新浪網）

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