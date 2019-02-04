紐時：中國內部文件揭習近平促成新疆建設「再教育營」　北京：培訓學校助反恐 (15:52)

報道稱，該批材料包括24份文件，共長達403頁，內容包括習近平和其他領導人的內部講話，以及管控新疆維族人口的指示和報告。《紐時》形容該些文件是數十年來從中國政府內部外泄的最大批文件，讓外界得以了解新疆內部不為人知的情況。報道亦指出，這批文件來自一名匿名的中國政界人士，他希望藉此防止包括習近平在內的中共領導人逃過應受的責備。

文件顯示，2014年3月昆明火車站發生新疆武裝分子斬人恐襲案，翌月習近平赴新疆視察，期間要求全面開展「反恐怖、反滲透、反分裂」鬥爭，「毫不留情」。數月後，新疆各地開始出現再教育營，最初是容納數十至數百人的小型設施，但自從陳全國在2016年8月被調往新疆，出任新疆維吾爾自治區黨委書記後，再教育營的規模迅速擴大。

文件內容亦包括新疆自治區領導向地方官員下達的內部指示，指示他們如何應對回鄉學生的問題。若學生查問失蹤家人的下落時，便回答：「他們在政府設立的培訓學校。」並告知學生，他們的親人現在不能離開學校，而親人的逗留時間長短將視乎學生的行為而定，被指是威嚇學生。

北京一直指有關設施是「集中教育培訓學校」，認為有助反恐及去極端化。

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