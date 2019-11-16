不理中國警告禁入境　瑞典文化大臣頒獎予桂民海 (14:53)

瑞典筆會（Svenska PEN）頒獎禮昨於斯德哥爾摩舉行，55歲的桂民海至今仍被內地拘留，大會為其準備空椅子，並象徵式地將獎狀放在椅上。林德發表演說時表示，言論自由在瑞典是一項權利。

中國駐瑞典大使桂從友日前指出，桂民海並非被迫害作家，而是罪犯，在中國及瑞典犯下嚴重罪行，是一個惡意攻擊中國政府的人。若林德出席頒獎禮，處理文化事務的瑞典政府官員將會被禁止入境，並會破壞兩國的友好關係，他又敦促瑞典筆會取消頒獎禮。瑞典首相勒文（Stefan Lofven）表示，瑞典不會屈服於威脅。瑞典外交部指出，瑞典立場是希望中國釋放桂民海。

桂民海自2015年10月17日在泰國芭堤雅失蹤，其後證實被中國當局拘禁，當局在2017年10月宣布桂民海獲釋，去年再因「違反中國法律」，被有關部門依法刑事拘留。

（路透社/法新社）

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