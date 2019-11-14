南京啟用智能電力沙井蓋　實時監測井下情况及時報警 (20:40)

南京目前有各類電力沙井蓋8萬多塊，城市電纜化率超過85%。有電纜檢修工表示，「傳統鑄鐵井蓋功能單一，下沉、位移、破損等問題頻生，出問題後定位排查困難，費時費力」。但裝了智能沙井蓋後，因為有自主定位，現在要檢修就方便許多。

這批沙井蓋由國家電網南京供電公司研發，它與傳統井蓋大致相同，玄機就在下方安裝的多用途傳感器，集合通訊傳輸、定位、氣體、水位、溫濕度、位移監測等眾多功能，可實時監測井蓋狀態和下方通道內情況，並把檢測數據匯總傳輸至監控中心。

在監控中心，大屏幕上正展示南京城區地圖，地圖上可見到幾十個閃爍的光圈，代表城區內已安裝的智能沙井蓋。沙井蓋運作正常，光圈顯示藍色，運作異常顯示紅色，並自動報警。工作人員稱，一旦沙井蓋傾斜、位移，或者遇到非法開鎖、盜竊，井下淹水、設備自燃等情況，就會及時定位報警，工作人員將第一時間前往檢修。

（新華社/物聯網世界）

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