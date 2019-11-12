王金平退出明年總統大選　證實宋楚瑜參選 (21:37)

王金平自3月7日宣布參選總統以來，因不滿國民黨總統初選一變再變，不願參與；之後與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲「結盟」，爭取參選機會，但郭柯都無意選總統，王金平唯有尋求以政黨提名的方式參選，試圖從親民黨那裏得到總統推薦門票。王金平上周曾說，親民黨主席宋楚瑜曾邀請他做副手參選總統，間接證實宋參選一事。

在今日的臨時記者會上，王金平表示，昨午（11日）親民黨已舉行會議，做了最後決定，親民黨秘書長李鴻鈞也安排他與宋楚瑜通話，宋楚瑜告知他決定參選。王金平表示，很遺憾在參選總統的路上，他沒有取得最後的機會。他又說，今天並非是結束，而是邁入他人生的下一階段，繼續奉獻讓台灣更好。

2020年台灣總統選舉將於下周一（18日）接受登記，目前已知的參選人包括尋求連任的台灣總統蔡英文、高雄市長國民黨韓國瑜，宋楚瑜將於明早11時半在台北市長榮飯店舉行「2020總統大選布局」記者會，預料宋楚瑜將宣布第5度參選總統。

（中央社/風傳媒）

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