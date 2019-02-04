中國義務「樹洞救援隊」藉AI數據阻近千次自殺　救逾700輕生者 (20:06)

「樹洞」比喻記錄秘密地方

「樹洞」一詞，源於愛爾蘭童話中，一名向樹透露秘密的理髮師；該詞現流行於中國年輕人之間，比喻可記錄秘密的地方。

2012年，一名23歲學生用自己的微博表示，「我有抑鬱症，所以就去死一死」。隨後，警察證實事主在發布這定時微博前已自殺身亡。這帳戶現卻成為數以萬計網友訴說心事、甚至表達輕生念頭的一個「樹洞」。

人工智能日測3000多個微博留言

阿姆斯特丹自由大學人工智能研究員黃智生，2018年編寫特定JAVA人工智能程式，於每日固定時段觀察微博上的特定「樹洞」，對特定「樹洞」內與輕生相關的留言、字眼作語意解讀。

程式把內容分成10級，第10級為最緊急，表示留言者正進行自殺行為，第9級則表示留言者有明確自殺計劃。黃智生表示，在非常緊急情況，救援隊會直接報警、致電給目標的家人或朋友；如在第6級或以下，即發表厭世文字，為保障個人私隱，救援隊一般不會直接採取行動。

黃智生表示，微博限制程式觀察帳戶次數，程式每日約能偵測3000多個留言，平均一日能救一至兩個輕生者。

救援隊只能解一時之急

「樹洞救援隊」由近600名來自中國各地的義工組成。團隊統計，有自殺想法的留言者集中在16至26歲，晚上10時至凌晨2時是留言高峰期，留言者的男女比例約為1比3。

加入救援隊近1年的北京心理諮詢師李虹表示，男生想自殺的主因是欠貸等經濟問題，女生則是為情所困，強調相當多有輕生念頭的人患有不同程度的抑鬱症。

黃智生表示，救援隊大多時只能解一時之急，「就像魯迅說的，人類悲歡很多是不相通的，還是要靠自己走出來」，認為輕生者自身努力和親人的理解更為重要。

（BBC）

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