張曉明：《基本法》23條未立法是港獨加劇主因 (13:39)

文章題為〈堅持和完善「一國兩制」制度體系〉，張曉明指出，事實證明「一國兩制」是香港、澳門保持長期繁榮穩定的最佳制度。他強調，必須堅持「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」，並統一於「一國」之內的基本邏輯；必須堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定的根本宗旨。

他指出，在特別行政區建立健全維護國家安全的法律制度，完善相關執行機制，是天經地義，也有其實際需要。他指出，香港尚未完成基本法第23條立法，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一，認為建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量，已成為擺在香港政府和社會各界人士面前的突出問題和緊迫任務。

他又提到，近幾年來香港反對派和一些外部勢力對中央政府和特區政府大肆攻擊的幾件事，包括取締「港獨」組織「香港民族黨」、取消在立法會違規宣誓議員的資格、拒絕為公然支持「港獨」活動的外國記者馬凱續辦在港工作簽證等，都恰恰是因為有關組織和人員的行為嚴重挑戰了「一國兩制」的底線。

他表示，囿於地域、經濟結構和體量、市場空間等條件，港澳僅靠自身力量難以解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題。

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