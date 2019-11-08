孫小果涉黑犯罪被判囚25年　涉強姦等舊案擇日宣判 (18:00)

玉溪市中級人民法院經開庭審理查明，以被告孫小果為組織者、領導者；顧宏斌、曹靖、欒皓程、楊朝光為積極參加者；馮俊逸、趙捷、王子謙等人為其他參加者的黑社會性質組織，不僅開設和經營賭場，還為擴大組織非法影響和索要高利貸，糾集他人有組織地多次毆打他人、持械在公共場所非法聚集、打砸車輛、僱傭他人非法討債；為追債非法剝奪他人人身自由，且具有侮辱情節；還以賄買的方法指使他人作偽證及向司法工作人員行賄等；認為其所作所為已嚴重破壞經濟、社會管理秩序和侵犯公民人身權利。

案件在（6日）開庭審理，法院今日對孫小果作出判決，又根據各被告犯罪的事實、性質、情節、社會危害程度及認罪悔罪表現，對顧宏斌、楊朝光等12人決定執行2年6個月至15年不等有期徒刑，並處罰金。人大代表、政協委員、部分被告人家屬、媒體記者和群眾旁聽宣判。

孫小果1994年因強姦罪被開除公職，於1995年被判處有期徒刑2年；但取保候審後，又辦理保外就醫手續，並未服刑；2017年孫小果再因強姦、輪姦等罪被捕，翌年被判死刑；孫小果在監獄期間因實用新型專利被認定為重大立功獲得減刑，並在2010年4月後出獄，讓人懷疑孫小果背後有強大的「靠山」。今次審理的是孫小果這10年間所涉罪行，而之前所涉強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事再審案件，已於10月14日在雲南省高級法院開庭審理，法院將依法擇期宣判。

（人民日報／新華社）

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