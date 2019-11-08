台北與布拉格締結姊妹市提案暫擱置 (17:00)

台灣市政府表示，今年3月28日賀吉普率團訪問台北，與市長柯文哲會面，就兩市未來合作交流意見，賀吉普主動提出希望從伙伴關係轉而締結姊妹市。因締結姊妹市需經市議會同意，台北市政府秘書長薛春明、發言人周台竹今日代表市府向議會提案，並提到柯文哲將在明年1月12日出訪捷克，盼能在此前完成姊妹市協定。

有民進黨議員在會上問台北市府以什麼名義簽定協議，市政府表示是「The City of Taipei, Taiwan」，對方沒有反對。不過卻引起國民黨籍議員不滿，認為「國名不可改」，質疑「台灣台北」名義成為姊妹市違背中華民國憲法，「如果要簽，就用台北，加個台灣，我不接受」。而無黨派議員則稱，可循舊例或只用「台北」名義。但市政府回應稱，因為這份同意書已經獲捷克方市議會通過，若要再修正，還要再通過一次才可以簽；言下之意希望議員能通融。

由於各方都不肯讓步，唯有查看過往簽約舊例，結果發現過去簽訂姊妹市時，名稱有用「中華民國台北」或「台北」，就是沒有「台灣台北」，台北市府首開先例，提案遭市議會擱置不處理。

（自由時報／聯合報）

其他報道：華為游說App開發商落戶鴻蒙

其他報道：中美料下月簽協議 美官員：或選倫敦