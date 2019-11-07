台灣逾10學者被監看電郵3年　入侵者IP有大陸及香港登入紀錄 (20:59)

該學者指出，2016年下半年起，有身分不明者利用Open Webmail系統漏洞，設立數個假帳號，冒充校方資深行政人員，監視10多名教授的電郵內容，直到兩周前才被校方發現，前後長達3年。他表示，受影響的學者包括政治學研究所的所有教授，以及部分活躍於兩岸、台灣公共事務的亞太所與政經系教授。入侵者沒植入惡意程式，也沒篡改受監看者的電郵內容或個人資料，只是單純監看。

涉事的Open Webmail系統漏洞已修補，假帳號也被刪除。該學者仍表示擔憂，入侵者已掌握被監看者所有學術和智庫人際網絡，「台灣幾乎每間大學的電郵系統都是Open Webmail，這事發生在中山大學，也會發生在其他大學，尤其是那些與政府外交、兩岸、國安情治或高科技領域合作密切的學校。」

該學者沒有透露被監視的學者屬於什麼陣營。事件始於2016年下半年，其時正是蔡英文就任總統之後。陸委會發言人邱垂正今日表示，正向教育部門了解情況，又稱大陸近年已將監控系統運用在校園。

（中央社）

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