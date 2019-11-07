中美首聯合破獲芬太尼走私案　河北法院判主犯死緩 (18:17)

法院指出，中國公安部禁毒局根據美國邊檢當局提供的線索，2017年在上海及江蘇省發現一個犯罪網絡，扣查11.9公斤芬太尼。案情指出，2016年起，被告王鳳璽和夏增璽相繼成立湯神科技生物有限公司和米林生物科技有限公司，招聘4名業務員，通過互聯網發布信息販賣毒品。

2017年5月，同案被告蔣菊華與另一被告劉勇合謀研製出芬太尼後，由蔣菊華負責聯絡客戶販賣。2017年10月，蔣菊華向王鳳璽和夏增璽銷售芬太尼，2017年12月，偵查機關在劉勇常州租用的實驗室扣查用於生產芬太尼的設備、原料等，並扣查劉勇在上海市租住處存放的芬太尼和其他化學品及原料。偵查機關亦扣查了王鳳璽擬通過上海快遞郵寄的芬太尼。

劉勇被控販賣、製造毒品，今日在河北省邢台市中級人民法院一審判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；蔣菊華販賣、製造毒品罪成，判處無期徒刑；王鳳璽犯販賣毒品罪，判處無期徒刑；其餘被告分別判囚6個月至10年。法院指出，3名判刑最重的被告的是受美國市場「高額利潤與龐大需求」的利誘，鋌而走險，將毒品走私到美國。美國國土安全部稱，中美雙方就此案一直分享情報及合力調查，最終得以在2017年底作出拘捕。

美國一直指控中國是芬太尼的主要來源，美國總統特朗普今年8月還指控北京未嚴厲打擊這類藥品。美方指出，國內平均一天有超過100人死於服用過量芬太尼。法新社指出，今次判決正值中美有望達成第一階段貿易協議磋商之際，有利於兩國談判氛圍。中美貿易戰超過一年，打擊芬太尼議題是兩國爭議點之一。

（法新社／新華社）

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